Будьте осторожны: кому запрещено есть мед, а кого он может спасти от болезней

Мед обладает множеством полезных свойств, которые оказывают благоприятное влияние на здоровье. Однако, как выяснилось, некоторым категориям людей все же лучше отказаться от употребления этого продукта, во всяком случае в больших количествах.
Мед обладает множеством полезных свойств, которые оказывают благоприятное влияние на здоровье. Однако, как выяснилось, некоторым категориям людей все же лучше отказаться от употребления этого продукта, во всяком случае в больших количествах.
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