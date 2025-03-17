Меткое наблюдение Омара Хайяма: мудрец еще 1000 лет назад указал, перед чем беззащитен любой человек

Стоит задуматься.Персидский мудрец Омар Хайям жил и творил около тысячи лет назад. Слава его была велика: во-первых, средневековый мыслитель был видным ученым, сделавшим ряд открытий в областях математики и астрономии.
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