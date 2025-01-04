Захарова назвала гибель военкора «Известий» очередным злодеянием Зеленского Гибель российского военкора Александра Мартемьянова является следствием преднамеренного игнорирования профильными международными структурами злодеяний президента Украины Владимира Зеленского, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
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