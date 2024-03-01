Рассекречена спортивная Hyundai Creta N Line 2024

В Индии рассекретили самую спортивную версию недавно обновленного кроссовера Hyundai Creta: заказы на Hyundai Creta N Line 2024 на местном рынке уже принимаются, но официальная премьера состоится 11 марта.
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