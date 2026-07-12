Родные погибших в Белом море туристов требуют возобновить дело

Известный адвокат заявил, что по делу не провели необходимые проверки и экспертизы.Близкие трёх погибших туристов из Волгограда требуют возобновить уголовное расследование и привлечь к ответственности организатора похода Олега Беневоленского.
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