Должен ли отец участвовать в воспитании детей

Сегодня в Шымкенте состоялась встреча председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Лаззат Рамазановой с общественностью.
Сегодня в Шымкенте состоялась встреча председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Лаззат Рамазановой с общественностью.
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