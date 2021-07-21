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Должен ли отец участвовать в воспитании детей

Должен ли отец участвовать в воспитании детей

Сегодня в Шымкенте состоялась встреча председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Лаззат Рамазановой с общественностью.

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