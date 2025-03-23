Борис Ротенберг раскрыл секрет успеха сына Романа

Борис Ротенберг, отец главного тренера СКА Романа Ротенберга, рассказал о занятости своего сына. «В чём секрет успеха Романа? Его дома нет! Он живёт только хоккеем! Сошёл с ума», — цитирует Бориса Ротенберга «Спорт-Экспресс».
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