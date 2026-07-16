Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 927 подписчиков

ПОЧЕМУ НА РУСИ НЕ ДАРИЛИ СОРВАННЫХ ЦВЕТОВ 

ПОЧЕМУ НА РУСИ НЕ ДАРИЛИ СОРВАННЫХ ЦВЕТОВ 

Наши предки достоверно знали о том, что сорванный цветок старается выжить, а оставаясь без корней и питания начинает активно вампирить жизненную энергию из окружающей среды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
&quot;ПОЧЕМУ НА РУСИ НЕ ДАРИЛИ СОРВАННЫХ ЦВЕТОВ&quot; = Были ЧЕЛОВЕКАМИ !   Сегодня , пока , только люди - полуобезъяны !
Ответить
4 н.
владимир бандышевский
А как же венки,девушки плели и на голову одевали?
Ответить
4 н.
А
Алексей
По-видимому дело в том, что в венке энергетика закольцовывается.
Ответить
4 н.