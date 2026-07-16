Наши предки достоверно знали о том, что сорванный цветок старается выжить, а оставаясь без корней и питания начинает активно вампирить жизненную энергию из окружающей среды.
ПОЧЕМУ НА РУСИ НЕ ДАРИЛИ СОРВАННЫХ ЦВЕТОВ
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"ПОЧЕМУ НА РУСИ НЕ ДАРИЛИ СОРВАННЫХ ЦВЕТОВ" = Были ЧЕЛОВЕКАМИ ! Сегодня , пока , только люди - полуобезъяны !
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4 н.
владимир бандышевский
А как же венки,девушки плели и на голову одевали?
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4 н.
А
Алексей
По-видимому дело в том, что в венке энергетика закольцовывается.
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4 н.
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