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В 16:40 по московскому времени 23 августа 2024 года официально завершилась работа небольшого лунного аппарата SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) на поверхности Луны

В 16:40 по московскому времени 23 августа 2024 года официально завершилась работа небольшого лунного аппарата SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) на поверхности Луны

﻿﻿В 16:40 23 августа 2024 года по московскому времени официально завершилась работа малого лунного корабля SLIM (Lunar Research Intelligent Lander) на поверхности Луны.

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