В 16:40 по московскому времени 23 августа 2024 года официально завершилась работа небольшого лунного аппарата SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) на поверхности Луны

В 16:40 23 августа 2024 года по московскому времени официально завершилась работа малого лунного корабля SLIM (Lunar Research Intelligent Lander) на поверхности Луны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вторая Мировая: день за днём. 24 марта 1942 года. Двести семьдесят шестой день Великой Отечественной войны
- Жизненно важные образцы из высохшего дна озера на Марсе могут содержать важнейшие доказательства существования жизни на Красной планете в прошлом, но перерасход бюджета ставит под угрозу усилия по возвращению этих образцов на Землю, где ученые смогут узна
- Вторая Мировая: день за днём. 29 марта 1942 года. Двести восемьдесят первый день Великой Отечественной войны
Свежие комментарии