❗️Глава Крыма прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область «Что касается Курской области, есть субъективные вопросы, почему так произошло.
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❗️Глава Крыма прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область «Что касается Курской области, есть субъективные вопросы, почему так произошло.