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Несекретные материалы

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На Окинаве новое убийство и новые протесты против США

На Окинаве новое убийство и новые протесты против США

На японском острове Окинава для американских военнослужащих введен комендантский час и запрет на употребление алкоголя после резонансного убийства, сообщает Reuters.

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