Что известно об атаке БПЛА на Подмосковье 28 июля: под ударом оказался Чехов

Силы ПВО в ночь на 28 июля сбили десятки дронов в Московской области, обломки повредили жилые дома.Ночью и утром 28 июля силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на московский регион, было уничтожено несколько десятков вражеских БПЛА.