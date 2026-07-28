Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 561 подписчик

Что известно об атаке БПЛА на Подмосковье 28 июля: под ударом оказался Чехов

Что известно об атаке БПЛА на Подмосковье 28 июля: под ударом оказался Чехов

Силы ПВО в ночь на 28 июля сбили десятки дронов в Московской области, обломки повредили жилые дома.Ночью и утром 28 июля силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на московский регион, было уничтожено несколько десятков вражеских БПЛА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии