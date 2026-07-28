Что известно об атаке БПЛА на Подмосковье 28 июля: под ударом оказался Чехов

Силы ПВО в ночь на 28 июля сбили десятки дронов в Московской области, обломки повредили жилые дома.Ночью и утром 28 июля силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на московский регион, было уничтожено несколько десятков вражеских БПЛА.
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