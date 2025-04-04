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Царьград

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Что творит Путин? Главком НАТО Каволи в панике о того, что происходит с армией России. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Что творит Путин? Главком НАТО Каволи в панике о того, что происходит с армией России. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Вооружённые силы России увеличивают численность своей армии быстрее, чем ожидали в североатлантической альянсе.

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