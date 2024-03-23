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Захарова: США не должны забывать, как увязали теракт в Подмосковье с ИГ

Захарова: США не должны забывать, как увязали теракт в Подмосковье с ИГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после известия о том, что совершившие теракт в "Крокус Сити холле" террористы намеревались пересечь российско-украинскую границу и имели контакты с украинской стороной, обратила внимание на то, что информационно-политическая среда увязала происшествие с деятельностью запрещенной ИГИЛ (организация запрещена в России).

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