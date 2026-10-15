Итальянская "Аталанта" победила кипрский "Пафос" 3:1 в матче Лиги конференций в Бергамо. За "Аталанту" забили Элмас, Распадори и Скамакка.
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