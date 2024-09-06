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Генерал Гурулёв по-простому объяснил свой план: "Не спалось... Мужиков поднял на уши потихоньку"

Генерал Гурулёв по-простому объяснил свой план: "Не спалось... Мужиков поднял на уши потихоньку"

Фото: Freepik.com 8,5K прочтений Сегодня В эфире политического ток-шоу тележурналиста Владимира Соловьёва депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулёв часто говорит о том, что России пора перейти из обороны в наступление.

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Комментарии
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Traveller
Это вы Войве расскажите.
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16 час.
Алекс Сэм
А а как же дети, жёны наших депутатов и парламентариев? Их что эвакуировать сначала из Британии? Наши сенаторы и депутаты скорее революцию в стране устроят чем пинданут по Британии.
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14 час.

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