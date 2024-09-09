Кастрюля супа на семью за 15 минут: рецепт простой, а вкус получается волшебный

Осенью наступает время ароматных и согревающих супов. Одним из лучших вариантов по-праву считается грибной грибной суп с куриной грудкой и овощами: готовится он просто, сразу большой порцией и долго не надоедает.
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