Алсу отказалась комментировать конфликт с Решетовой, указав на низкий социальный статус соперницы

Алсу объяснила отказ говорить о любовницах мужа нежеланием опускаться до их уровня С момента, как стало известно о желании Алсу развестись с мужем Яном Абрамовым, публика гадает, что толкнуло певицу на такой шаг.
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