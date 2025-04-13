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Началась реконструкция аэропорта "Владикавказ": новый терминал и рост пассажиропотока

Началась реконструкция аэропорта "Владикавказ": новый терминал и рост пассажиропотока

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил о начале реконструкции аэропорта "Владикавказ". Планируется создание международного терминала для увеличения пропускной способности до 160 пассажиров в час.

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