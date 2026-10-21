Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что разрушение украинской экономики и военной инфраструктуры на фоне российских ударов усиливает зависимость Киева от финансовой и материальной поддержки европейских государств.
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