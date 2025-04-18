Алексей Чекунков: в России будет сформирован дноуглубительный флот

Расширение мощности действующих арктических портов, создание новых морских терминалов и формирование собственного флота для дноуглубительных работ — таковы ближайшие меры государства по развитию Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути, сообщил глава Минвостокразвития.
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