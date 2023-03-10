Военное обозрение

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Вучич: Какие-то люди говорят, что я подписал капитуляцию Сербии, но это не так

Вучич: Какие-то люди говорят, что я подписал капитуляцию Сербии, но это не так

После контактов при посредничестве Брюсселя с так называемым премьер-министром Косово рейтинг президента Александра Вучича в Сербии значительно снизился.

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