ЦТАК: заявления Трампа о Газе свидетельствуют о разбойнической природе США

Заявления президента США Дональда Трампа о судьбе сектора Газа и действия предыдущей администрации свидетельствуют о "разбойнической натуре" американского государства, которое попирает права других стран и народов.
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