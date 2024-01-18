Трехлетний ребенок умер после домашней котлеты в российском регионе

Трехлетний мальчик скончался после домашней котлеты. Инцидент произошел в Красноярском крае еще в ноябре 2023 года, однако сейчас сотрудники СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершили расследование уголовного дела.
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