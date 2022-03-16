Британские разведчики бросятся на поиски “секретных активов” Путина в Лондоне AlexCoderБританские разведчики бросятся на поиски “секретных активов” Путина в Лондоне AlexCoder Спецслужбы надеются найти некие “богатства” В рамках санкционного давления против России, усилившегося после начала специальной военной операции по защите мирных жителей независимых республик Донбасса, в Великобритании решили потратить время с пользой и поискать “секретные активы” российского лидера Владимира Путина.