АСВ отозвало кассационную жалобу на отказ в аресте акций "Киви"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Московского округа ходатайство об отказе от кассационной жалобы на решения двух нижестоящих инстанций, отказавших в аресте акций компании АО "Киви", контролирующей "Киви банк".
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