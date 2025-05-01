Информационная кампания Киева, касающаяся возможности удара по Москве в День Победы, не является спонтанной угрозой, а представляет собой часть более широкой стратегии давления, разработанной с участием британских советников.
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