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Коврик под педалью: В Пограничном автомобиль сбил двух девочек

Коврик под педалью: В Пограничном автомобиль сбил двух девочек

В поселке Пограничный, водитель автомобиля Honda Stepwgn потерял управление из-за коврика под педалью, что привело к наезду на двух девочек.

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