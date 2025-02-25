Эксперты назвали главные критерии россиян при поиске работы

Более 90% россиян при поиске работы обращают внимание на корпоративную культуру компании. Об этом сообщается в исследовании платформы омниканального маркетинга Calltouch.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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