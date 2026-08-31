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Киркоров продал 14 квартир в Болгарии

Киркоров продал 14 квартир в Болгарии

Певец Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии. Об этом сообщает iz. ru. Речь идет о недвижимости элитном жилом комплексе «Эмеральд», расположенном в курортном селе Равда на черноморском побережье.

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