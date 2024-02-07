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Закон, порядок, государство

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Приморцы активно интересуются товарами для умного дома

Приморцы активно интересуются товарами для умного дома

В 2023 году спрос на товары для умного дома в объединённой розничной сети МегаФона и Yota увеличился на 90%.

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