Полицейские изъяли у жителя Красноярского края незаконно хранившиеся нарезное оружие и боеприпасы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли в жилом доме у мужчины 1971 года рождения 267 патронов к нарезному оружию, а также мелкокалиберную винтовку с нарезным стволом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым