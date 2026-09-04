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Происшествия

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Полицейские изъяли у жителя Красноярского края незаконно хранившиеся нарезное оружие и боеприпасы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли в жилом доме у мужчины 1971 года рождения 267 патронов к нарезному оружию, а также мелкокалиберную винтовку с нарезным стволом.

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