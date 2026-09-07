Ученый Эйсмонт: Земля «худеет» и меняет скорость вращения из-за потепления

Земля периодически меняет скорость вращения, и происходящие климатические процессы могут влиять на эти изменения.
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