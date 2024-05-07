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Три сигнала Путина Западу: Какой Россия будет следующие шесть лет

Три сигнала Путина Западу: Какой Россия будет следующие шесть лет

Президент России Владимир Путин произнёс инаугурационную речь, в которой дал три сигнала Западу. В ней содержатся все ответы на вопросы о том, какой Россия будет не только в ближайшие шесть лет, но и после нового срока президента.

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