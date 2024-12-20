Театр абсурда
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Театр абсурда

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Клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова продолжили традицию проведения предновогодних теннисных турниров в честь памяти Юрия Лужкова

Клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова продолжили традицию проведения предновогодних теннисных турниров в честь памяти Юрия Лужкова

14 декабря в спортивно-развлекательном клубе «Мультиспорт» в Лужниках при поддержке Фонда Юрия Лужкова прошел традиционный зимний теннисный турнир памяти Юрия Михайловича «Кожаная кепка» в парном разряде среди любителей.

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