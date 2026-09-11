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Царьград

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Депутат ГД предложила перенести мавзолей Ленина в Ульяновск

Депутат ГД предложила перенести мавзолей Ленина в Ульяновск

Депутат Госдумы Марина Ким предложила перенести мавзолей Ленина в Ульяновск. Идея возникла во время её поездки в город и может способствовать развитию «красного туризма».

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