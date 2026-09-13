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Ракеты в обмен на безопасность танкеров: Киев отверг предложение Афин об усилении ПВО

Ракеты в обмен на безопасность танкеров: Киев отверг предложение Афин об усилении ПВО

Греция требует от Украины не атаковать свои танкеры в российских портах в обмен на передачу ракет для систем Patriot, срок эксплуатации которых подходит к концу.

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