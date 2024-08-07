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Тульские новости

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Проект алексинского дома-музея Щедрина включит сквер и фестивальную зону

Проект алексинского дома-музея Щедрина включит сквер и фестивальную зону

29 июля на оперативном совещании врио Губернатора Дмитрий Миляев проконтролировал исполнение поручений, данных им в ходе посещения Алексина, в том числе - исполнение программы строительства дома-музея Родиона Щедрина.

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