Проект алексинского дома-музея Щедрина включит сквер и фестивальную зону

29 июля на оперативном совещании врио Губернатора Дмитрий Миляев проконтролировал исполнение поручений, данных им в ходе посещения Алексина, в том числе - исполнение программы строительства дома-музея Родиона Щедрина.
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