«Единый разъем»: В ЕС по-новому зарядят смартфоны

В странах Евросоюза с 28 декабря все поступающие в продажу смартфоны и другие любые портативные электронные технические приспособления должны иметь единый разъем типа USB-C для зарядки, передает РИА Новости .
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