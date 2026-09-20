Демидов забил победный гол в выставочном матче «Монреаль» – «Торонто»

Форвард «Монреаля» Иван Демидов, 20-летний российский нападающий, забил решающий гол в выставочном матче с командой «Торонто», завершившемся со счётом 4:3 в овертайме.
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