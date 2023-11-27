26-летняя мама из Архангельской области получила условный срок за истязание младенца

Суд признал её виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и в его истязанииВ середине ноября 2022 года она была на стационарном лечении и наблюдении в одной из больниц Архангельска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии