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Пшеница Пониткина превзошла урожайность «Зюгановки»

Пшеница Пониткина превзошла урожайность «Зюгановки»

ЗАО «Славянское» Верховского района стало лидером по урожайности озимой пшеницы в Орловской области. Предварительные результаты уборочной кампании рассмотрели на аппаратном совещании губернатора 21 сентября.

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