Самарские студенты «Крыльев Ростеха» проходят практику в конструкторских отделах ОДК-СТАР

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация В конструкторских отделах ОДК-СТАР (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) в течение месяца будут стажироваться студенты образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха».
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