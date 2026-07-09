Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

146 подписчиков

Самарские студенты «Крыльев Ростеха» проходят практику в конструкторских отделах ОДК-СТАР

Самарские студенты «Крыльев Ростеха» проходят практику в конструкторских отделах ОДК-СТАР

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация В конструкторских отделах ОДК-СТАР (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) в течение месяца будут стажироваться студенты образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии