"Ъ": в Москву передали дела о строительстве укреплений в Курской области

Центральный аппарат МВД России будет расследовать уголовные дела, связанные с мошенничеством, растратой и другими преступлениями, совершенными при строительстве оборонительных сооружений на российской-украинской границе в Курской области.
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