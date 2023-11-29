МОК решил проверять российских спортсменов во время ОИ-2024

Фото: Global Look Press Международные спортивные федерации получат право и возможность проверять российских спортсменов на соответствие критериям допуска к Олимпиаде-2024 не только до начала соревнований, но и непосредственно во время Игр.
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