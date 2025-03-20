Лишитесь и дачи, и огорода: за что могут отобрать загородную недвижимость

Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Комментарии
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Сергей Рубцовск
У меня было по бокам рабица, сзади короткий штакетник, спереди сплошной 2 метра высотой. Считаю это самый оптимальный вариант - от соседей скрывать нечего, а посторонним незачем знать мое личное пространство.
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17 час.
Иван Ураганов
Нам не разрешили устанавливать сплошной забор!И это было сказано всему СНТ.Это сейчас все устанавливают заборы металлический профиль под 3 метра,а то и выше.
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17 час.
Сергей Рубцовск
Раньше нравы у людей другие были, при советской власти все люди братьями считались, у нас на первом огороде (1984-2005) был забор вкруг из штакетника 1,2 метра.
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17 час.
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