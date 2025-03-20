Лишитесь и дачи, и огорода: за что могут отобрать загородную недвижимость

Сергей Рубцовск У меня было по бокам рабица, сзади короткий штакетник, спереди сплошной 2 метра высотой. Считаю это самый оптимальный вариант - от соседей скрывать нечего, а посторонним незачем знать мое личное пространство.

Иван Ураганов Нам не разрешили устанавливать сплошной забор!И это было сказано всему СНТ.Это сейчас все устанавливают заборы металлический профиль под 3 метра,а то и выше.