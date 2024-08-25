Зачем еврейские женщины носят «религиозные парики»

Женский «религиозный парик» – шейтель – является важной частью иудейской культуры даже в XXI веке. Согласно древней традиции, еврейские женщины обривают или коротко обстригают головы, после чего надевают специальный парик из натуральных волос.
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