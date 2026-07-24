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FiNE NEWS

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Российские учёные создали 3D-имплантат для ускорения регенерации костей

Исследователи Томского политехнического университета совместно с международными партнёрами разработали инновационный 3D-бioэлектрический имплантат, который стимулирует восстановление костной ткани за счёт роста нервов и сосудов.

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