Угробят ли Россию мусорные войны?

Время узнать правду!ПолитикаУгробят ли Россию мусорные войны?Минприроды подготовило поправки, которые могут опустошить полки в магазинах У российской власти много проблем.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Домнин"У российской власти много проблем. Но главная из них заключается в том, то правая рука не знает, что делает левая". Потому что нет головы. Путин не занимается своими прямыми обязанностями. Ему больше нравится писать эссе на исторические темы, пиариться на ток-шоу, ставить лавочки по "просьбе трудящихся. На пенсию ему пора.Комментировать
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