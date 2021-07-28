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Угробят ли Россию мусорные войны?

Угробят ли Россию мусорные войны?

Минприроды подготовило поправки, которые могут опустошить полки в магазинах У российской власти много проблем.

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Владимир Домнин
"У российской власти много проблем. Но главная из них заключается в том, то правая рука не знает, что делает левая". Потому что нет головы. Путин не занимается своими прямыми обязанностями. Ему больше нравится писать эссе на исторические темы, пиариться на ток-шоу, ставить лавочки по "просьбе трудящихся. На пенсию ему пора.

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