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Аргументы и Факты

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Следователь потерял украшения блогера Лерчек стоимостью 14,4 млн рублей

Следователь потерял украшения блогера Лерчек стоимостью 14,4 млн рублей

В отношении следователя УВД по ТиНАО завели дело за превышение должностных полномочий после утери материальных ценностей на сумму порядка 14,4 млн рублей, изъятых во время расследования уголовного дела о валютных операциях по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 9 193.

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