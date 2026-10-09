Следователь потерял украшения блогера Лерчек стоимостью 14,4 млн рублей

В отношении следователя УВД по ТиНАО завели дело за превышение должностных полномочий после утери материальных ценностей на сумму порядка 14,4 млн рублей, изъятых во время расследования уголовного дела о валютных операциях по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 9 193.